Московское такси, если надо, будет бесплатным

Московская мэрия подписала соглашение с таксомоторными компаниями о бесплатном обслуживании легковым такси во время чрезвычайных ситуаций. Об этом ИТАР-ТАССу сообщили в городском департаменте транспорта.

Как отмечается в сообщении, на оперативном совещании, прошедшем в департаменте, крупнейшие таксомоторные предприятия добровольно изъявили готовность на безвозмездной основе оказывать транспортные услуги в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Данная договоренность нашла отражение в Соглашении "О координации взаимодействия транспортного обслуживания населения легковым такси при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории г. Москвы".

О необходимости такого соглашения заявил мэр Москвы Сергей Собянин после теракта в аэропорту Домодедово 24 января в связи с информацией о повышении таксистами цен на проезд от аэропорта до метро до 20-30 тысяч рублей.

Общее количество транспортных средств у предприятий, подписавших соглашение, около 2,7 тысяч.

Основной задачей такси во время чрезвыйчайных ситуаций будет эвакуация людей, а также предоставление транспорта в случае необходимости компетентным службам оперативного реагирования.