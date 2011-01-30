В Египте задержаны более 3 тысяч беглых заключенных, сообщило египетское телевидение. В основном беглецов, по данным телеканала, задерживают народные комитеты самообороны, которые затем передают их военным.

Ранее сообщалось, что из тюрем по всей стране бежали несколько тысяч заключенных. Их подозревают в причастности к актам мародерства и вандализма.

В числе заключенных, сумевших вырваться на свободу из тюрьмы города Вади-эль-Натрун, оказались 34 члена запрещенного в Египте исламистского движения "Братья-мусульмане", в том числе лидеры организации, арестованные после начала массовых уличных выступлений. Представитель движения рассказал агентству Reuters, что заключенным помогли их родственники, взяв тюрьму штурмом.

Из заключения также смогли вырваться восемь членов радикального палестинского движения ХАМАС. Двое из них уже добрались до сектора Газа: они перешли границу по одному из подземных туннелей, которые используются для контрабанды. Остальные шесть палестинцев также направляются в сектор Газа.

Когда в стране начались массовые демонстрации протеста и столкновения с полицией, на улицах городов практически не осталось обычной охраны порядка. Мародеры разграбили магазины, включая крупные, громили отделения полиции, похищая оружие и выпуская на волю задержанных.

Местные жители организовывают своего рода народные дружины. На улицах Александрии группы местных жителей организовали пикеты через каждые 150-200 метров. Самооборонцы осматривают и проверяют подозрительные автомобили, призывают граждан к спокойствию, помогают им в случае необходимости, держат контакт с военными.