От пиратов сбежали двое моряков, предположительно украинцы

Датский корабль HDMS Esbern Snare принял на борт двух моряков, бежавших в спасательной шлюпке с захваченного сомалийскими пиратами немецкого сухогруза Beluga Nomination.

Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на данные сайта Союзного командования операций НАТО.

Однако сайт не указывает национальность спасенных моряков. Экипаж сухогруза насчитывал 12 человек, среди которых были граждане Польши, Филиппин, России и Украины.

В СМИ дается различная информация о спасшихся: либо двое украинцев, либо украинец и филиппинец.

По информации журнала "Фокус-онлайн", во время нападения погибли двое пиратов и столько же членов экипажа, еще двое моряков пропали без вести. Журнал ссылается на бременское издание Weser-Kurier, которое в свою очередь цитирует шефа компании Beluga-Reederei Нильса СТОЛЬБЕРГА.

Ранее сообщалось, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна MV Beluga Nomination (судовладелец - немецкая компания) находятся два гражданина Украины.

Сухогруз Beluga Nomination был захвачен 24 января пиратами примерно в 390 морских милях к северу от Сейшельских островов.

Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуда, оператором является немецкая компания Beluga Fleet Management GmbH. HDMS Esbern Snare входит в состав миссии кораблей НАТО в операции по борьбе с пиратством "Океанский щит".