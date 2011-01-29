В половине штатов США ходит грипп, от которого уже умерли 13 детей

В половине штатов США широко распространился грипп. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщили в Центрах по контролю и предотвращению заболеваний в США, расположенных в Атланте (штат Джорджия).

По их данным, только за период с 16 по 22 января этого года произошла мощная вспышка заболевания, в результате которой скончались трое детей. Всего же с октября прошлого года, когда в США началась сезонная эпидемия гриппа, от этого заболевания умерли 13 детей.

Медики утверждают, что наиболее высокая активность распространения гриппа наблюдается на Юге и Юго-Востоке США в штатах Алабама, Луизиана, Вирджиния и Северная Каролина. Ежегодно в США в осенне-зимний сезон гриппом болеют от 5 до 20% населения страны. При этом порядка 200 тыс. человек попадают в больницы.