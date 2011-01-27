В больницах - 123 пострадавших в результате теракта в Домодедово

В больницах Москвы и Московской области находятся 123 пострадавших в результате теракта в аэропорту «Домодедово».

Об этом УНИАН сообщили в Минздравсоцразвития России.

Кроме граждан РФ, на лечении в 19 больницах находятся девять граждан Таджикистана, двое граждан Нигерии, двое граждан Молдовы, а также граждане Сербии, Словакии, Словении, Великобритании и Германии.

Как сообщал УНИАН, на утро вчерашнего дня было госпитализировано 110 пострадавших в результате теракта.