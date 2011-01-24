Политики Европы осуждают теракт в Домодедово

Политики Европы осуждают теракт в московском аэропорту «Домодево».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, о своем осуждении взрыва в аэропорту заявил сегодня Президент Европарламента Ежи БУЗЕК.

«Я жестко осуждаю эту террористическую атаку в наибольшем российском аэропорту, которая привела к большому числу жертв и пострадавших. Терроризм и жестокость никогда не могут быть оправданы», - заявил Президент Европарламента.

Он передал свои соболезнования народу России и семьям жертв.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) почтила сегодня память погибших в московском аэропорту минутой молчания.

«Я бы хотел выразить мой шок и ужас от сообщений о сегодняшнем взрыве», - заявил Президент ПАСЕ Мевлут ЧАВУШОГЛУ.

«Я полностью осуждаю террористов, совершивших этот кошмар, и уверен, что российские власти сделают все возможное, чтобы поймать и предать правосудию преступников», - добавил он.

ПАСЕ также выразило свои соболезнования семьям погибших и российскому народу.

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Литвы Аудрониус АЗУБАЛИС осудил сегодняшнюю террористическую атаку в аэропорту «Домодедово» и передал свои соболезнования.

«Я выражаю свои самые глубокие соболезнования семьям убитых и желаю многочисленным раненым как можно более быстрого выздоровления», - заявил он.

«Не может быть оправдания зверским нападениям на невинных граждан», - добавил министр иностранных дел Литвы.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу решительно осудил "трусливый" теракт в московском аэропорту Домодедово, заявив, что он шокирован случившимся. "Я передаю искренние соболезнования правительству и народу Российской Федерации и, в частности, семьям и близким погибших. Мои мысли и глубокое сочувствие с ними в эти страшные минуты", - говорится в заявлении Баррозу.

Замглавы Еврокомиссии Сийм Каллас, отвечающий за транспорт, направил министру транспорта РФ Игорю Левитину письмо с предложением оказать техническую помощь, "которая может потребоваться российским властям", говорится в документе.

Президент Франции Николя Саркози самым решительным образом осудил теракт в московском аэропорту Домодедово, говорится в сообщении Елисейского дворца. "Президент выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и передает российскому народу искреннее сочувствие всех французов", - говорится в нем. Саркози также уверяет российские власти в полной солидарности Франции "перед лицом этого варварского террористического акта".

Глава МИД Франции Мишель Альо-Мари также заявила, что решительно осуждает "трусливый и варварский теракт" в Домодедово. "Я потрясена известием об ужасном террористическом акте, который произошел во второй половине дня в аэропорту Домодедово в Москве", - говорится в сообщении французского МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в московском аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, более 130 получили ранения.

По предварительным данным, взрыв был совершен террористом-смертником.