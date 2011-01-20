В аэропорту Франкфурта-на-Майне автобус врезался в людей: есть жертвы

В крупнейшем немецком аэропорту во Франкфурте-на-Майне автобус-шаттл врезался в группу людей, стоявших на остановке у выхода номер 25, сообщает Spiegel. В результате инцидента на месте скончалась женщина. Еще пятеро человек получили ранения, некоторые из них - крайне тяжелые.

Водитель в шоковом состоянии отправлен в больницу. Допросить его пока не представляется возможным.

Инцидент произошел сегодня утром, передает Лента.ру. Причины произошедшего остаются неизвестными. При этом в полиции отмечают, что речи о теракте или о попытке массовой расправы, очевидно, не идет.

Предположительно, водитель в какой-то момент потерял сознание и автобус лишился управления.

Автобус, принадлежавший компании Frabus, обслуживал линию по перевозке сотрудников аэропорта по его территории. Остановка находилась на так называемом "аэрокольце" - дороге, опоясывающей франкфуртский аэропорт.