Америка прислала в Киев «гонца»

Сегодня в Киеве с визитом находится заместитель помощника министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Дениэл ГЛЕЙЗЕР, который проводит встречи с правительственными чиновниками и руководителями банковского сектора по вопросу международных санкций в отношении Ирана.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, в рамках усилий Министерства финансов Соединенных Штатов по глобальному взаимодействию, Д.ГЛЕЙЗЕР проводит консультации с должностными лицами правительства и призывает к активной реализации резолюции Совета Безопасности ООН № 1929, которой введены санкции в отношении Ирана, а также отмечает важность дальнейшей и усиленной бдительности для защиты международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны Ирана.

Находясь в Киеве, Д.ГЛЕЙЗЕР также проинформирует представителей правительства и частного сектора о финансовых аспектах закона США, касающегося ответственности за несоблюдение санкций против Ирана, который Президент США Барак ОБАМА подписал в июле 2010 года, а также о том, что финансовые учреждения других стран, продолжающие вести дела с физическими или юридическими лицами, на которых указывают США, могут быть лишены доступа к американской финансовой системе.

После Киева Д.ГЛЕЙЗЕР посетит столицу Албании Тирану.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2010 года Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Ирана с целью заставить его прекратить свою ядерную программу, которая, как считают страны Запада, направлена на разработку ядерного оружия.

Среди новых мер, включенных в резолюцию, – запрет на внешние инвестиции в иранское урановое производство, в работы по созданию баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, а также введение режима обязательных международных инспекций иранских грузовых судов.