Журналисту плеснули в лицо кислотой

Неизвестный изувечил в Кабуле популярного афганского писателя и журналиста Абдула Разака Мамуна, плеснув ему в лицо концентрированную серную кислоту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на афганские СМИ.

Мамун, работающий директором информационного агентства Bust-i-Bastan News Agency, во вторник вечером направлялся к себе домой в западный пригород Кабула Хайрхана. Когда журналист уже собирался открыть двери дома, к нему подскочил мужчина с завязанной платком головой и выплеснул в лицо банку с кислотой. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в городской госпиталь, где врачи оказали ему экстренную медицинскую помощь. По данным медиков, Мамун получил 10% тяжелых ожогов, однако по счастливой случайности кислота не попала в глаза, и он по-прежнему может видеть.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из вооруженных антиправительственных группировок. По мнению представителей полиции, которая проводит расследование, вероятнее всего причиной нападения на журналиста стала его профессиональная деятельность.