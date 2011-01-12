В крови генерала, находившегося в кабине Ту-154 Качиньского, нашли алкоголь?

В крови главнокомандующего Военно-воздушными силами Польши генерала Анджея Блазика, находившегося в кабине самолета Президента страны Леха Качинского, обнаружен алкоголь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, в крови главнокомандующего ВВС обнаружен этиловый алкоголь в концентрации 0,6 промилле», - сказала Т.АНОДИНА.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 польского Президента Л.Качиньского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными чиновниками, которые вместе с Л.Качиньским летели на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.

Расследование авиакатастрофы проводилось технической комиссией МАК.

В частности, было установлено, что в кабине пилотов самолета Л.Качинского находился командующий ВВВ Польши.

По словам, уполномоченного Польши в Межгосударственной авиационной комиссии Эдмунта КЛИХА, руководитель ВВС Польши зашел в кабину пилотов за несколько минут до авиакатастрофы и находился там до падения самолета.

Э.КЛИХ назвал нетипичной ситуацию, когда генерал заходит в кабину пилотов, но не стал оценивать уровень психологического давления на экипаж.

"Имею материалы, которые позволят сравнить их психологическое состояние в начале и в конце полета", - говорил он в конце мая 2010 года.

Э.КЛИХ также отмечал, что пилоты осознавали, что находятся на опасной высоте, но только за 2 или 3 секунды до катастрофы поняли, что разобьются.