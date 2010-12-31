В Москве задержаны 68 участников митинга

На Триумфальной площади в центре Москвы за попытку проведения несанкционированной акции задержаны 68 человек.

Об этом сообщил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, заявивший, что в санкционированном митинге в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и свободу собраний, приняли участие около 300 человек (по данным организаторов, около 1500).

В настоящее время все участники митинга покинули Триумфальную площадь, акция завершилась, отметил Бирюков.