В Москве задержаны 68 участников митинга
21:08, 31 декабря 2010Мир
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Официальное сообщение
На Триумфальной площади в центре Москвы за попытку проведения несанкционированной акции задержаны 68 человек.
Об этом сообщил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, заявивший, что в санкционированном митинге в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и свободу собраний, приняли участие около 300 человек (по данным организаторов, около 1500).
В настоящее время все участники митинга покинули Триумфальную площадь, акция завершилась, отметил Бирюков.
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