Французы еще не знают, кто президент Франции, а бельгийцы уже знают

Победу на президентских выборах во Франции одерживает Николя Саркози, сообщила бельгийская радиостанция "Бель. Эр-те-эль". По предварительной информации корреспондентов радиостанции, лидер правящей право-консервативной партии Союз за народное движение Саркози набрал 53% голосов избирателей.

Согласно публиковавшимся ранее опросам общественного мнения, Саркози являлся фаворитом схватки за Елисейский дворец и уверенно опережал социалистку Сеголен Руаяль.

Французские СМИ, согласно закону, не могут публиковать данные экзит-полов. Однако желающие могут узнавать данные через франкоязычные сайты в Бельгии и Швейцарии.