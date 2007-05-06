В авиакатастрофе погибли французские и канадские военнослужащие

13:34, 06 мая 2007
Мир
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Самолёт разбился на Синайском полуострове

В авиакатастрофе в Египте, по последним данным, погибли 9 международных наблюдателей - 8 французских и канадский военнослужащий.

Двухмоторный DHC-6 Twin Otter - самолет наблюдателей международных миротворческих сил - разбился на Синайском полуострове в отдаленном гористом районе, выполняя рейс между северным и южным опорными пунктами миротворцев.

DHC-6 Twin Otter
 Самолет канадской фирмы Де Хэвилленд Канада принадлежал ВВС Франции. Выпуск DHC-6 Twin Otter осуществлялся с 1965 по 1988 г. с модификациями для военно-транспортных, противопартизанских и морских разведывательных задач.

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