В авиакатастрофе погибли французские и канадские военнослужащие

В авиакатастрофе в Египте, по последним данным, погибли 9 международных наблюдателей - 8 французских и канадский военнослужащий.

Двухмоторный DHC-6 Twin Otter - самолет наблюдателей международных миротворческих сил - разбился на Синайском полуострове в отдаленном гористом районе, выполняя рейс между северным и южным опорными пунктами миротворцев.

Самолет канадской фирмы Де Хэвилленд Канада принадлежал ВВС Франции. Выпуск DHC-6 Twin Otter осуществлялся с 1965 по 1988 г. с модификациями для военно-транспортных, противопартизанских и морских разведывательных задач.