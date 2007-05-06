В авиакатастрофе погибли французские и канадские военнослужащие
13:34, 06 мая 2007Мир
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Самолёт разбился на Синайском полуострове
В авиакатастрофе в Египте, по последним данным, погибли 9 международных наблюдателей - 8 французских и канадский военнослужащий.
Двухмоторный DHC-6 Twin Otter - самолет наблюдателей международных миротворческих сил - разбился на Синайском полуострове в отдаленном гористом районе, выполняя рейс между северным и южным опорными пунктами миротворцев.
|DHC-6 Twin Otter
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