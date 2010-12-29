В Таджикистане считают, что Новый год нужно встречать в марте

Часть жителей Таджикистана уверена, что Новый год нужно праздновать не в ночь с 31 декабря на 1 января, а 21 марта - в день праздника прихода весны - или весеннего равноденствия - Иди Навруз.

"Возможно, когда уйдет поколение людей, выросших при Советском Союзе, в Таджикистане начнут отмечать этот праздник 21 марта, но прежде всего, в дальних регионах, не коснувшись столицы и крупных городов, где проживает большинство населения, получившее светское образование", - считает политолог Парвиз Муллоджанов.

Другой независимый политолог Навруз Шарипов считает, что разговоры об отмене Нового года возникли сейчас не случайно. "Таджикское общество сейчас на распутье - несмотря на то, что в Таджикистане часть населения тяготеет к русской или европейской культуре, другая часть жителей страны стала ориентироваться на исламскую культуру", - сказал он.

Противники Нового года выступают пока за то, чтобы этот праздник отмечать 21 марта. Иди Навруз - древний праздник, пришедший к мусульманам из зороастрийской религии еще пять тысяч лет тому назад, символизирующий наступление весны.

Член политсовета Партии Исламского возрождения Таджикистана Хикматулло Сайфуллозода убежден, что традиционный Новый год - чужой для таджиков праздник, навязанной идеологией СССР. "Нам, мусульманам, не надо навязывать христианские традиции, у нас сейчас суверенное государство и у Таджикистана должны быть свои культурные ценности", - считает он. Каждый таджикистанец сам вправе выбрать, как и когда отмечать Новый год, "просто не надо навязывать нам его как государственный праздник".

Студент медуниверситета Ильхом сказал РИА Новости, что Новый год его семья отмечать не будет. "Раньше, лет пять тому назад мы отмечали, но после того как мой отец совершил хадж (паломничество к святыням Ислама), он запретил делать это", - сообщил Ильхом. Студент сожалеет, что в семье перестали отмечать Новый года, но он сказал, что перед 31 декабря отметит его с друзьями так, чтобы отец не знал.

Столица страны Душанбе оформлена празднично. В городских магазинах и на рынках идет живая торговля новогодней атрибутикой и символом наступающего 2011 года - Кроликом. В школах и детсадах идут утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.