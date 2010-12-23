Сегодня днем в Посольстве Швейцарии в Риме взорвалась посылка, серьезно травмировав одного человека.

Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ.

Пострадавший служащий посольства получил травмы обеих рук, и хотя его жизни ничего не угрожает, тем не менее, есть риск ампутации.

Ф.ФРАТТИНИ осудил это происшествие, назвав его «достойным сожаления актом жестокости».

По информации итальянской Corriere della Sera, рассматриваются две версии. По одной из них, в отправке посылки подозревают анархистов из экологически-террористических движений. По другой – анархистов-мятежников, которые могли отомстить за арест своих многочисленных членов в Швейцарии.

Итальянская полиция сразу после взрыва прибыла к зданию Посольства Швейцарии для проведения расследования. Здание Консульства Швейцарии взято под усиленный контроль силами правопорядка.