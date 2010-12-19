Внутренние войска разгоняют митинг в Минске

Внутренние войска прибыли к дому правительства Белоруссии и вытесняют оппозиционеров с площади перед зданием, в котором расположены Совет министров, нижняя палата парламента и Центризбирком, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна автомобилей с военными подъехала к площади Независимости, где проходит многотысячная акция оппозиции. Сюда прибыли также пять милицейских машин, предназначенных для перевозки личного состава и задержанных, три КамАЗа с железными фургонами. Военные колотят дубинками в щит, чтобы деморализовать оппозиционеров. Сотрудники ОМОНа с пластиковыми щитами и дубинками выдавливают толпу с площади Независимости.