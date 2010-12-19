Выборы Президента Беларуси состоялись.

Об этом сообщила глава Центризбиркома Лидия ЕРМОШИНА, передает РИА «Новости».

В соответствии с законодательством, выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины граждан Беларуси, включенных в списки избирателей.

По данным ЦИК, в списки для голосования включено около 7,095 млн. избирателей.

"Если на 12 часов у нас было 46% (проголосовавших), то сейчас можно с уверенностью говорить, что проголосовали 50%", - сказала Л.ЕРМОШИНА на пресс-конференции в Минске.

Глава ЦИК отметила, что выборы проходят без значительных нарушений.

Кроме того, как свидетельствуют данные exit-polls на 13.00, действующий Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО набирает на выборах 72,03% голосов, его ближайший конкурент Андрей САННИКОВ - всего лишь 6,33%.

В частности, как сообщил руководитель аналитического центра ЭКООМ Сергей МУСИЕНКО, "Александр ЛУКАШЕНКО набирает 72,03% голосов, Григорий КОСТУСЕВ - 1,49%, Алесь (Алексей) МИХАЛЕВИЧ - 0,84%, Владимир НЕКЛЯЕВ - 4,49%, Ярослав РОМАНЧУК - 3,36%, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ - 1,64%, Андрей САННИКОВ - 6,33%, Николай СТАТКЕВИЧ - 1,6%, Виктор ТЕРЕЩЕНКО - 1,96%, Дмитрий УСС - 0,47%». Против всех проголосовали 5,75% избирателей, сказал С.МУСИЕНКО.