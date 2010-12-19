Снегопады в Европе парализовали авиасообщение

Обильные снегопады парализовали авиасообщение и наземный транспорт в ряде стран Европы.

Как передает Deutsche Welle, отменены и задержаны многие рейсы, некоторые аэропорты закрыты до понедельника.

В крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне отмены 450 из 1300 рейсов. В залах ожидания скопились сотни пассажиров. Точное их количество представительница аэропорта назвать не смогла. По ее словам, планы вылетов практически сорваны, возникла полная неразбериха. Надеяться на улучшение ситуации в ближайшее время не приходится, так как ожидаются новые снегопады.

Также сотни пассажиров провели ночь в лондонских аэропортах Хитроу и Гэтвик, рейсы были отменены из-за снегопада. Крупнейший столичный аэропорт Хитроу не будет принимать самолеты на протяжении всего воскресенья. Полеты, возможно, возобновятся в понедельник, отмечается на сайте аэропорта. Большинство рейсов из Гэтвика также отменено. Более 150 сотрудников с помощью снегоуборочной техники пытались очистить взлетно-посадочную полосу от снежного покрытия толщиной свыше десяти сантиметров. Однако восстановить воздушное сообщение удалось лишь частично.

По сообщениям информагентств, отмены и задержки рейсов происходят и в аэропортах других европейских стран, в том числе во Франции и в Италии.

Снегопады нарушили и автомобильное движение. В ночь на воскресенье десятки автомобилей из-за гололеда и снегопадов застряли на дорогах в Германии, Великобритании и Италии. Засыпанный снегом главный вокзал Флоренции не смог принимать скоростные поезда, которым пришлось останавливаться на пригородных станциях. Перебои возникли в железнодорожном сообщении между Великобританией и континентальной Европой по туннелю под Ла-Маншем.