В 16 странах Европы пройдет День без подзатыльников
14:03, 30 апреля 2007Мир
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...шлепков, затрещин, тумаков, оплеух...
В Бельгии в понедельник впервые пройдёт акция под лозунгом "Нет подзатыльникам нашим детям".
Как сообщили РИА Новости в оргкомитете акции, она нацелена на то, чтобы обратить внимание родителей на тот факт, что шлепки и оплеухи представляют собой акты физического насилия и унижения, которые наносят детям психологическую травму.
По мнению организаторов, в целях воспитания с детьми достаточно провести беседу или применить к ним другие санкции, но исключительно ненасильственного характера.
Помимо Бельгии День без подзатыльников проводится еще в 16 странах Европы.
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