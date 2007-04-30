В 16 странах Европы пройдет День без подзатыльников

В Бельгии в понедельник впервые пройдёт акция под лозунгом "Нет подзатыльникам нашим детям".

Как сообщили РИА Новости в оргкомитете акции, она нацелена на то, чтобы обратить внимание родителей на тот факт, что шлепки и оплеухи представляют собой акты физического насилия и унижения, которые наносят детям психологическую травму.

По мнению организаторов, в целях воспитания с детьми достаточно провести беседу или применить к ним другие санкции, но исключительно ненасильственного характера.

Помимо Бельгии День без подзатыльников проводится еще в 16 странах Европы.

РИА "Новости"