Кто ответит за порванный флаг Украины?

Пресс-конференция на тему: ”Студенческое братство» призывает руководство государства и правоохранительные органы привлечь к ответственности военнослужащих ЧФ РФ, которые порвали флаг Украины и напали на журналистов”. В пресс-конференции примут участие лидер ВМГО «Студенческое братство» Олег Яценко, руководитель маяка «Сарыч» Юрий Лещенко, участники общественных инспекций и акций «Студенческого братства» в Крыму и Севастополе. Будут обнародованы факты противоправных действий ЧФ РФ, в частности, видеозапись того, как 29 апреля в Севастополе, возле маяка «Херсонесский» российские морские пехотинцы совершили надругательство над флагом Украины, напали на журналиста ВМС Украины и членов «Студенческого братства» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Аккредитация на месте по журналистским удостоверениям.