Большинство американцев хотят судить Ассанжа (опрос)

Большинство американцев осуждают деятельность ресурса WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа. Таковы результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post совместно с телеканалом ABC .

Согласно результатом опроса, 68 процентов граждан США считают, что публикация WikiLeaks секретных сведений Госдепартамента поставила под угрозу интересы американского государства и общества. В связи с этим около 59 процентов респондентов высказались за то, чтобы Джулиан Ассанж предстал перед судом в США.

Впрочем, исследование выявило разное отношение к происходящему в зависимости от возраста. Так, в поколении, выросшем на Интернете (18-29 лет) треть опрошенных уверена, что деятельность WikiLeaks пришлась на пользу американскому обществу. Среди более старших респондентов (от 30 до 50 лет и старше) таких вдвое меньше.

Касательно фигуры Ассанжа молодые участники опроса поделились практически поровну - 45 процентов считают, что основателя WikiLeaks следует судить в США, тогда как 46 процентов не видят в его действиях состава преступления. В старшей возрастной группе сторонников уголовного преследования Ассанжа в США на 37 процентов больше, чем оппонентов.