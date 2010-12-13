Еврокомиссия за упрощение визового режима с Арменией и Азербайджаном

Европейская комиссия планирует в следующем году одобрить предложения для проведения переговоров об упрощении визового режима с Азербайджаном и Арменией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге комиссар по вопросам внутренних дел ЕС Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.

«В следующем году мы планируем принять предложения для переговоров о соглашениях об упрощении визового режима с Азербайджаном и Арменией», - сказала она.

Комиссар отметила, что из стран - участниц «Восточного партнерства» на сегодня только две – Украина и Молдова – имеют действующие соглашения об упрощении визового режима. Кроме того, завершается процесс ратификации такого же соглашения с Грузией, а недавно Еврокомиссия выступила с предложением начать переговоры о соглашении об упрощении визового режима с Беларусью.

Соглашения об упрощении визового режима предусматривают, в частности, сокращение визового сбора с 60 до 35 евро, отмену визового сбора для ряда категорий граждан, отмену виз для владельцев дипломатических паспортов, а также устанавливают четкие сроки выдачи виз, либо отказа в их выдаче.