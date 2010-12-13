WikiLeaks: США беспокоят продажи российского оружия Венесуэле

Власти США пытались воспрепятствовать России продавать оружие Венесуэле. Они неоднократно высказывали опасения, что российское оружие, после того, как оказывается у венесуэльских властей, попадает к боевикам антиправительственной группировки "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК, FARC), которая ведет войну против колумбийского правительства.

Госдепартамент США неоднократно сообщал о соответствующих фактах, это происходило и при администрации Джорджа Буша и при нынешней администрации Барака Обамы. Информация об этом содержится в материалах переписки американских дипломатов, которые оказались в распоряжении сайта WikiLeaks.

Из переписки американских дипломатов также следует, что представители Госдепартамента США неоднократно затрагивали тему продажи оружия для Венесуэлы во время различны переговоров с коллегами. Например, в марте 2010 г. госсекретарь Хилари Клинтон обсуждала этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.