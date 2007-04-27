Джордж Буш станцевал буги-вуги на лужайке перед Белым домом (фото)

Джордж Буш наконец дал ответ на вековой вопрос: умеют ли президенты танцевать. Как оказалось, ответ на этот вопрос таков: все зависит от того, какой смысл вкладывать в понятие "танцевать". Как пишет издание The Guardian, президент США станцевал буги-вуги на лужайке Белого дома на мероприятиях, посвященных Дню борьбы с малярией.

Приглашенная на этот вечер западноафриканская танцевальная труппа Kankouran предложила президенту присоединиться к своему выступлению. Облаченный в костюм Буш храбро согласился и начал вертеть бедрами, крутить руками из стороны в сторону и над головой и даже на несколько минут экспроприировал барабан.

При этом, как отмечает английское издание, этот классический номер "белого человека в Африке" сопровождался дикарским выражением лица, но исполнялся с гораздо большим жаром, чем принято ожидать от современного государственного мужа.

Newsru

Фото Reuters