Число жертв мороза в Европе достигло 79 человек

Число жертв небывало сильных для начала декабря морозов в центральной Европе достигло 79 человек, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось о 45 погибших в регионе.

Больше всего погибших оказалось в Польше, где с начала декабря, по данным местной полиции, от переохлаждения погибли 45 человек, еще 15 стали жертвами холодов в конце ноября.

В соседней Чехии число погибших возросло до 12 человек. В Словакии еще в минувший четверг замерзли двое, а жертвами холодов в Литве стали пять жителей страны.

В основном жертвами морозов становятся пьяные люди и бездомные в возрасте от 35 до 60 лет, поясняет Франс Пресс.