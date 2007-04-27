В Эстонии демонтирован Бронзовый солдат: во время беспорядков один человек погиб

В ночь на пятницу по предложению правительственной кризисной комиссии эстонское правительство приняло решение о демонтаже памятника Воину-освободителю на Тынисмяги в Таллине, сообщает РИА Новости.

"К утру пятницы это решение было выполнено и Бронзовый солдат демонтирован и взят под охрану полиции", - сообщила пресс - служба правительства.

Эстонская полиция в четверг разогнала защитников Бронзового солдата, протестовавших против решения властей начать работы по эксгумации и идентификации захороненных рядом с памятником останков советских воинов.

Во время массовых беспорядков в Таллине в ночь на пятницу один человек погиб и 44 получили ранения, сообщает эстонская полиция. Ранения также получили 13 полицейских.

По предварительным данным, погибший, которого зовут Дмитрий, получил ножевое ранение и скончался в больнице.

После разгона пикета у Бронзового солдата отдельные группы людей, общее число которых достигало 500 человек, пройдя по центру города, били стекла в домах, магазинах и автомобилях, переворачивали урны и ящики для бесплатных газет. Они забросали камнями отделение полиции центральной части Таллина и офис Реформистской партии, председателем которой является премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

Полиция применила против людей слезоточивый газ, водомет, а также шумовые и световые гранаты.

Фото АР