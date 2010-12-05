Три российских спутника упали в Тихий океан

Три спутника "Глонасс-М", запущенные в воскресенье с Байконура на ракете-носителе "Протон-М" для завершения формирования российской навигационной группировки ГЛОНАСС, по предварительным данным, упали в несудоходном районе Тихого океана, ориентировочно недалеко от Гавайских островов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Баллистики все проверили: разгонного блока ДМ-3 с космическими аппаратами нет ни на основной, ни на промежуточной, ни на аварийной орбитах. Расчеты показывают, что, скорее всего, разгонный блок с космическими аппаратами упал в Тихом океане в районе Гавайских островов", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, принимавший участие в операции по выведению космических аппаратов на орбиту, сообщал, что спутники, по предварительным данным, выведены на более высокую, чем нужно, орбиту.

Всего на орбите в системе ГЛОНАСС с выведением этих трех спутников должны были заработать 24 спутника - по восемь космических аппаратов в трех плоскостях.

Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС - аналог американской GPS - была принята в эксплуатацию в 1993 году. ГЛОНАСС предназначена для определения с помощью портативных носимых или встраиваемых спутниковых приборов-навигаторов местоположения и скорости движения морских, воздушных и сухопутных объектов, в том числе и людей, с точностью до одного метра. Для навигации используются цифровые карты, данные которых вводятся в навигаторы.