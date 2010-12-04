МАГАТЭ одобрил проект создания резервного запаса урана
04:13, 04 декабря 2010Мир
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Для всех стран мира
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил проект по созданию резервного запаса обогащенного урана для государств мира, сообщает Би-би-си.
Проектом предусмотрено создание хранилища урана для всех стран мира, независимо от их идеологии.
Государства получат доступ к хранилищу в случае нехватки обогащенного урана на мировом рынке.
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