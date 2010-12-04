МАГАТЭ одобрил проект создания резервного запаса урана

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил проект по созданию резервного запаса обогащенного урана для государств мира, сообщает Би-би-си.

Проектом предусмотрено создание хранилища урана для всех стран мира, независимо от их идеологии.

Государства получат доступ к хранилищу в случае нехватки обогащенного урана на мировом рынке.