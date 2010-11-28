Причиной катастрофы Ил-76 могло стать попадание птицы в двигатель

Причиной авиакатастрофы в ночь на воскресенье в Карачи грузинского самолета Ил-76 компании Sunway Airlines могло стать попадание птицы в двигатель.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора авиакомпании Джемала ТАМАЗАШВИЛИ.

«Две недели назад, в соответствии с регламентом, самолет прошел техническую проверку... Он был в идеальном состоянии, а экипаж отдыхал 18 часов перед отлетом. Предположительной причиной стало повреждение мотора, что было вызвано попаданием в него птиц», - сказал Д.ТАМАЗАШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, катастрофа грузового самолета Ил-76 произошла сегодня ночью вскоре после взлета из пакистанского аэропорту Карачи.

Пакистанские телеканалы сообщают, что в результате падения самолета погибли 20 человек: кроме погибших на борту восьми членов экипажа еще, по разным данным, до 12 человек погибли на земле. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Грузовой самолет, направлялся в Судан.

По данным представителя Генерального консульства РФ в Карачи Алексея ЗЕНЬКОВА, на борту самолета был интернациональный экипаж. По информации генконсульства, в составе экипажа был один россиянин, Александр Ульянов, остальные члены экипажа, по предварительной информации, - граждане Украины.

Ил-76 упал в пригороде Гульшан-е-Джохар - этот район расположен рядом с кварталами, где живут семьи офицеров ВВС и военно-морских сил Пакистана.

Причины катастрофы пока не ясны.