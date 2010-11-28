В Пакистане разбился Ил-76, на борту могли быть украинцы

В Пакистане разбился грузовой самолет Ил-76, на борту которого могли быть граждане Украины.

Самолет принадлежал грузинской авиакомпании "Санвэй", передает РИА «Новости».

Пакистанские телеканалы сообщают, что в результате катастрофы самолета в крупнейшем пакистанском городе Карачи погибли 20 человек. Кроме погибших на борту восьми членов экипажа еще, по разным данным, до 12 человек погибли на земле. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Грузовой самолет, направлявшийся в Судан, упал сегодня ночью вскоре после взлета в аэропорту Карачи.

Как сообщил представитель Генерального консульства РФ в Карачи Алексей ЗЕНЬКОВ, Ил-76 принадлежал грузинской авиакомпании "Санвэй". На борту самолета был интернациональный экипаж. По информации генконсульства, в составе экипажа был один россиянин, Александр Ульянов, остальные члены экипажа, по предварительной информации, - граждане Украины.

Ил-76 упал в пригороде Гульшан-е-Джохар - этот район расположен рядом с кварталами, где живут семьи офицеров ВВС и военно-морских сил Пакистана.

Причины катастрофы пока не ясны. Как сообщили журналистам свидетели происшествия, один из двигателей самолета вскоре после взлета загорелся, затем пламя охватило все крыло. На месте падения самолета работают спасательные бригады. Место катастрофы оцеплено