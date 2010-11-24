Украинцы России пожалуются на Москву в Европейский суд

Украинцы РФ подадут в Европейский суд жалобу относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сопредседатель Организации украинцев России Валерий СЕМЕНЕНКО, комментируя решение Верховного суда России, который постановил ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России (ФНКА УР).

Решениям Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Отчизна» Николая ЖУРАВЛЁВА, который заявлял, что ФНКА УР “ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию”. Робота ФНКА УР была приостановлена еще в октябре 2009 года, однако председатель В.СЕМЕНЕНКО продолжал выступать в СМИ, принимать участие в общественной жизни и организовывать мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора.

Все эти мероприятия стали поводом для обращения Минюста в суд с иском о закрытии организации, поскольку в ведомстве признали, что деятельность В.СЕМЕНЕНКО нарушает действующее законодательство.

В.СЕМЕНЕНКО сообщил, что перед обращением в суд в Страсбурге диаспора подаст сначала кассацию в Президиум Верховного суда. Кроме того, в ближайшее время будет подготовлено письмо к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Он отметил, что его выступления на радио и участие в организации разных мероприятий были его личной инициативой, где он выступал как частное лицо, а не председатель ФНКА УР.

По его словам, кроме того, на последних заседаниях суда к предыдущим обвинениям добавилось еще одно - опоздание на месяц с представлением финансового отчета. При этом В.СЕМЕНЕНКО отметил, что контролирующие органы особенно интересовала графа о получении иностранных денег. «У нас же их не было, поэтому мы подали отчет в «нуль», - сказал он, добавив, что на практике эти отчеты другими организациями сдаются и с годовым опозданием.

При этом сопредседатель ОУР выразил также удивление позицией Посольства Украины в РФ. По его словам, он неоднократно обращался к дипломатам с просьбой оказать юридическую поддержку, но «никто не хотел разбираться». «Посольство заняло позицию постороннего и не совсем заинтересованного наблюдателя», - отметил В.СЕМЕНЕНКО.