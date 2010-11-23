Россия предлагает ЕС создать Центр газовых исследований

Россия предлагает Европейскому Союзу создать совместный Центр газовых исследований.

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики РФ, об этом министр энергетики России Сергей ШМАТКО сказал на юбилейной конференции "Энергодиалог Россия-ЕС" в Брюсселе.

«Центральной точкой сотрудничества и взаимодействия между Россией и Евросоюзом является газовая сфера. В этом нам необходимо научиться слушать друг друга, говорить на одном языке. Необходимо активнее формировать взаимодействие как на правительственном уровне, так и на уровне компаний. Для этого предлагаю создать совместную специальную платформу, например Центр газовых исследований», - сказал С.ШМАТКО.

По его словам, в задачи Центра должны входить сбор и обработка газовой статистики, аналитические исследования, постоянная работа над сценариями и прогнозами, выработка совместных рекомендаций по энергетической политике.

Министр отметил, что при этом важно, чтобы обе стороны доверяли информации, полученной из этого Центра. Для этого он обязан быть максимально открытым и в минимальной степени зависеть от политики.

«Предлагаю рассматривать эту инициативу как одно из новых конкретных направлений работы "Энергодиалога Россия-ЕС», - сказал С.ШМАТКО.

Глава Минэнерго РФ также сообщил, что, к сожалению, в энергетической сфере между российскими и европейскими партнёрами всё ещё сохраняется нотка недоверия.

«Ее следствием является активно продвигаемая политика диверсификации. Европейский Союз ищет новые источники энергоресурсов и маршруты их доставки до потребителей. И мы с уважением относимся к такой политике европейских стран и сами работаем по новым направлениям поставок», - сказал он. При этом С.ШМАТКО напомнил, что Россия выходит на новые рынки, идёт по пути максимальной ликвидации страновых рисков для транзита своих энергоносителей.

«Мы понимаем, что любая диверсификация – это дополнительные издержки. При этом за них платит, в конечном счёте, потребитель – предприятия или люди. В результате снижается конкурентоспособность промышленности», - сказал он.