Лукашенко: Россия пытается продать Белоруси оружие

Россия должна помогать Белоруссии в обеспечении безопасности и обороноспособности Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая доклад по Плану применения региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России.

А.Лукашенко напомнил, что еще 10 лет назад на Высшем Госсовете Союзного государства было принято решение о создании совместной российско-белорусской группировки войск, зоной ответственности которой в Союзном государстве и ОДКБ является обеспечение безопасности на западном направлении, цитирует РосБизнесКонсалтинг сообщение пресс-службы президента Белоруссии.

Как отметил глава белорусского государства, за эти годы произошли определенные изменения, "в том числе и тех сил, которые находятся против белорусско-российской группировки войск". "Естественно, время идет, что-то меняется, где-то кардинально, где-то меньше. Поэтому нам необходимо сегодня рассмотреть применение РГВ(с)", - сказал он.

"Мы, конечно, будем исполнять свои функции, но мы их можем исполнять только при поддержке России, ну хотя бы вооружением, - отметил белорусский лидер. - Это не подход, когда нам порой предлагают покупать вооружение за свой счет, да еще по рыночной, как они умеют говорить, цене. Естественно, что здесь, на этом направлении Россия заинтересована, чтобы белорусская армия была в порядке". "Поэтому надо помогать. Я это говорю публично, и я этого не боюсь, могу повторить где угодно", - подчеркнул президент.