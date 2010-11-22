Римская мэрия почтила память жертв Голодомора

В Риме в воскресенье состоялась траурная акция «Не дадим погасить свечу памяти», посвященная жертвам Голодомора 1932–33 годов, сообщает Радио Свобода.

На одной из центральных площадей итальянской столицы собрались около 200 граждан Украины с лозунгами-призывами к правительству этой страны признать Великий голод геноцидом украинского народа. Со свечами и молитвами собравшиеся почтили память миллионов погибших людей, заморенных голодом.

В митинге принял участие и зажег свечу памяти член Римского совета и представитель мэра Федерико Рокка. От имени городского председателя он сообщил, что Рим поддерживает требования украинской общины.

«Мы вместе с вами присоединяемся к этому призыву, чтобы итальянское государство и наше правительство признали Голодомор геноцидом украинского народа», – сказал римский политик Федерико Рокка.

Участница траурной акции, известный культуролог Оксана Пахлевская отметила, что долг украинцев и всех европейцев – не только помнить о погибших, но и понять, «кто мы есть, куда движется Украина и где ее место в Европе и мире».

По мнению писательницы и научного работника, сейчас Украина не в состоянии самостоятельно защищать свою демократию. «Наша общая обязанность – демократия и свобода, и на этом пути Украину следует поддержать», – заявила Оксана Пахлевская, апеллируя к европейской общественности.

Организаторами мероприятия выступили Всемирный конгресс украинцев и Христианское общество украинцев в Италии.

Римская акция «Не дадим погасить свечу памяти» стала одной из многих, которые состоялись в воскресенье и в других западных столицах.