В кабине пилотов самолета Качиньского не было третьего человека?

Руководитель военно-воздушных сил Польши Анджей Бласик не управлял самолетом ТУ-154, который разбился 10 апреля этого года под российским Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал прокурор Окружной военной прокуратуры Иренеуш ШЕЛЁНГ.

Он отметил, что об этом свидетельствуют характерные повреждения тел первого и второго пилотов правительственного самолета, которые подтверждают, что собственно они сидели на своих местах.

«Нет оснований спекулировать, что третий человек занимал кресло (пилота)», - сказал И.ШЕЛЁНГ.

Как сообщал УНИАН, в октябре польский TVN24 сообщал, что А.Бласик мог занять кресло второго пилота Ту-154, чтобы якобы помочь пилотам посадить машину в условиях сильного тумана.

Этот тезис должны были подтверждать похожие случаи, которые имели место раньше.

По данным ряда польских медиа, А.Бласик любил управлять самолетами, на борту которых он был пассажиром.

По мнению ряда экспертов, пилоты правительственного самолета попытались посадить самолет в условиях сильного тумана в Смоленске в связи с присутствием в кабине экипажа генерала А.Бласика.