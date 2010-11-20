В Польше начался «день тишины»

В Польше в полночь по местному времени начал действовать режим предвыборной тишины. В воскресенье в стране состоится первый тур выборов в органы местного самоуправления.

Как передает ИТАР-ТАСС, в нынешних местных выборах принимают участие четверть миллиона кандидатов. Жителям страны предстоит выбрать 48809 депутатов, 1576 войтов (глав районных администраций), 709 бургомистров и 107 мэров. Правом отдать свой голос обладают 30,6 млн. поляков.

Голосование начнется на всех избирательных участках 21 ноября в 8 утра по местному времени и завершится в 10 вечера. Первые предварительные итоги выборов появятся сразу после закрытия участков.

По мнению наблюдателей, больших сюрпризов нынешнее голосование не принесет. Согласно данным опросов, большинство руководителей останутся на своих постах. Почти во всех городах победу пророчат представителям правящей партии "Гражданская платформа". Оппозиционная партия "Закон и справедливость", председатель которой Ярослав КАЧИНЬСКИЙ, проиграв президентские выборы, обещал взять реванш на местных, и пользуется поддержкой только четверти избирателей.

Интересным обещает быть голосование только в двух крупных городах - исторической столице Польши - Кракове и приморском Сопоте, где рейтинги главных кандидатов на кресло мэра практически равны. В Варшаве наибольшей поддержкой пользуется действующий президент (мэр) города Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, которой предсказывают победу в первом туре.