Путин назвал условие отмены пошлин на нефть для Белоруссии

Россия согласится отменить вывозные пошлины на нефть для Белоруссии при условии не только подписания, но и ратификации всех документов, связанных с созданием Единого экономического пространства (ЕЭП).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, соответствующее заявление премьер-министр РФ Владимир Путин сделал после заседания Высшего органа Таможенного союза. "Мы договорились о возможности отмены вывозных таможенных пошлин на нефть сырую не при подписании всего пакета документов по ЕЭП, а при ратификации этого пакета", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия предложила исключить нефтегазовый сектор из соглашений по ЕЭП.