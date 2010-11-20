Путин назвал условие отмены пошлин на нефть для Белоруссии
01:49, 20 ноября 2010Мир
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Собралось руководство Таможенного союза
Россия согласится отменить вывозные пошлины на нефть для Белоруссии при условии не только подписания, но и ратификации всех документов, связанных с созданием Единого экономического пространства (ЕЭП).
Как сообщает ИТАР-ТАСС, соответствующее заявление премьер-министр РФ Владимир Путин сделал после заседания Высшего органа Таможенного союза. "Мы договорились о возможности отмены вывозных таможенных пошлин на нефть сырую не при подписании всего пакета документов по ЕЭП, а при ратификации этого пакета", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Россия предложила исключить нефтегазовый сектор из соглашений по ЕЭП.
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