Саакашвили поддерживает сотрудничество НАТО с Россией

В Лиссабоне в кулуарах саммита НАТО состоялись двусторонние переговоры между президентами США и Грузии.

Михаил Саакашвили на встрече с Бараком Обамой заявил, что поддерживает сотрудничество НАТО с Россией и надеется, что это сближение приведет к улучшению отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом грузинский лидер сообщил агентству France Presse после переговоров.

По словам Саакашвили, Обама со своей стороны заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии и ее стремление вступить в НАТО.

В августе 2008 года между Грузией и Россией произошло военное столкновение, напоминает Радио Свобода.

В субботу президент России Дмитрий Медведев проведет переговоры с лидерами стран - членов Североатлантического союза. Участие Медведева в саммите НАТО станет первым посещением российским первым лицом подобного мероприятия после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году.