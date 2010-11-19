Обама на саммите НАТО встретится с Саакашвили

Президент США Барак Обама намерен провести встречу со своим грузинским коллегой Михаилом Саакашвили в ходе поездки в Европу. Как сообщили представители Белого дома, встреча лидеров двух государств состоится 20 ноября в рамках саммита НАТО в Лиссабоне, передает РосБизнесКонсалтинг.

Также запланирована встреча Б.Обамы с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. О вопросах, которые будут обсуждаться на переговорах, не сообщается.

Ранее сообщалось, что на саммите М.Саакашвили встретится с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, проведет переговоры с президентами Турции и Чехии. Кроме того, состоится его встреча с главой Австралии.