Президент Еврокомиссии пригласил Грузию в Энергетическое содружество

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ пригласил Грузию подать заявку на вступление в Энергетическое содружество (ЭС), а не в ЕС, как было ранее сообщено со ссылкой на NEWSru.

Предложение было сделано во время брифинга в среду, 17 ноября.

“Я призываю Грузию формально подать заявку на вступление в Энергетическое содружество, что даст возможность усилить наши отношения, и улучшит привлекательность Грузии для энергетических инвестиций”, - сказал Президент Еврокомиссии.

Он похвалил Президента Михаила СААКАШВИЛИ за успехи, достигнутые в последние годы в процессе политических и экономических реформ.

Ж.БАРРОЗУ отметил также хороший прогресс в двусторонних отношениях, напомнив, что в июле этого года стороны начали переговоры о соглашении об ассоциации, которое будет включать создание глубокой и всесторонней зоны свободной торговли.

Кроме того, в июне стороны подписали соглашение об упрощении визового режима, которое, после подписания соглашения о реадмиссии, сможет вступить в силу.

“Я надеюсь, что мы подпишем его в ближайшее время”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.