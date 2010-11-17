Путин выступает за быструю ратификацию документов по ЕЭП

Премьер-министр России Владимир ПУТИН выступает за быструю ратификацию документов по Единому экономическому пространству (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на заседании президиума правительства Российской Федерации.

В частности, В.ПУТИН отметил, что на этой неделе запланирован целый ряд важных международных мероприятий в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза.

«Необходимо рассмотреть пакет соглашений, которые мы планируем подписать с нашими партнёрами в ближайшее время. Речь идёт не только о совершенствовании работы Таможенного союза. По сути, мы уже вплотную занимаемся и следующим этапом интеграции – созданием Единого экономического пространства. Речь идёт о наших традиционных партнёрах, прежде всего это Беларусь и Казахстан», – сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что Единое экономическое пространство должно заработать не позднее 1 января 2012 года.

В.ПУТИН отметил, что, согласно существующим договоренностям с партнёрами и прежде всего – с белорусской стороной, если ратификация всего пакета по созданию Единого экономического пространства произойдёт раньше намеченных сроков (1 января 2012 года), то «мы соответствующим образом отреагируем в наших взаимоотношениях в сфере экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, – имею в виду применение или неприменение вывозных таможенных пошлин на некоторые виды наших товаров».

Глава правительства РФ попросил российскую переговорную команду сделать всё возможное для того, чтобы запустить, а если не запустить, то согласовать и дать возможность коллегам ратифицировать весь пакет документов как можно быстрее.

«Если они успеют к 1 января 2011 года, это будет хорошо, если нет – тогда попозже, но в любом случае не затягивать это и сделать всё от нас зависящее, чтобы работа была завершена как можно быстрее», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 мая т.г. В.ПУТИН сообщил, что пошлины на нефть и нефтепродукты в торговле между странами Таможенного союза не будут применяться с момента ратификации соглашения по Единому экономическому пространству.

Справка УНИАН. Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алматы 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года.

В марте 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина войдет в Единое экономическое пространство (ЕЭП) только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.