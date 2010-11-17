В колледжи США поступило рекордное количество студентов из Китая
01:33, 17 ноября 2010Мир
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В Китае развивается средний класс
Экономический кризис вынудил студентов многих стран отказаться от обучения за рубежом, однако китайцев эта тенденция не затронула, сообщает Газета.ру со ссылкой на Christian Science Monitor.
В прошлом году в учебных заведениях США получали образование около 130 000 китайцев, в 2010-м этот показатель вырос еще на треть.
«В Китае развивается средний класс. Эти люди хотят, чтобы их дети получили самое лучшее образование, и готовы привлечь все ресурсы, чтобы дать его своему ребенку», – говорит Пегги Блюменталь, исполнительный вице-президент организации.
Общее количество иностранных студентов, приехавших в США за образованием, выросло до 690 923, сообщает Институт международного образования.
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