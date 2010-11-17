В колледжи США поступило рекордное количество студентов из Китая

Экономический кризис вынудил студентов многих стран отказаться от обучения за рубежом, однако китайцев эта тенденция не затронула, сообщает Газета.ру со ссылкой на Christian Science Monitor.

В прошлом году в учебных заведениях США получали образование около 130 000 китайцев, в 2010-м этот показатель вырос еще на треть.

«В Китае развивается средний класс. Эти люди хотят, чтобы их дети получили самое лучшее образование, и готовы привлечь все ресурсы, чтобы дать его своему ребенку», – говорит Пегги Блюменталь, исполнительный вице-президент организации.

Общее количество иностранных студентов, приехавших в США за образованием, выросло до 690 923, сообщает Институт международного образования.