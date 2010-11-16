Прокуроры и судьи в Польше объявили 4-дневную забастовку

Сегодня польские прокуроры и судьи начнут забастовку против сокращения финансирования своих ведомств и не будут работать в полном объеме. Забастовка продлится до пятницы.

Во вторник и пятницу готовятся протестовать прокуроры, в среду и четверг - судьи. Впервые их протестные акции пройдут синхронно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza. И те, и другие требуют повышения оплаты труда. Прокуроры также протестуют против планов государства освободить от работы 10% офисных работников прокуратур, а судьи добиваются повышения независимости судов.

Судьи в дни протеста не будут составлять протоколы судопроизводства. Вместо того чтобы выносить судебные решения в зале суда, они планируют писать обоснования решений или изучать дела.

Прокуроры в дни протестов не будут допрашивать свидетелей и выдвигать обвинения.

Свой протест они объясняют тем, что получают меньше практически всех своих коллег в странах ЕС. Меньше, чем польские прокуроры, в ЕС зарабатывают только румынские. Поляки требуют, чтобы им платили среднюю зарплату для их профессии в странах ЕС.