США предложили Израилю за уступки 20 истребителей

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 20 боевых самолетов F-35 и 3 млрд долл., а также ряд услуг и уступок на международной арене в обмен на 3-месячный мораторий на строительство поселений, сообщает "Синьхуа".

Также США заключат с Израилем всеобъемлющее соглашение в области безопасности при условии, что Израиль и Палестина подпишут мирный договор.

По словам представителей израильского премьера, предложение не является окончательным, израильская и американская стороны по прежнему формулируют конкретные условия будущих договоренностей.

Еще одним пунктом сделки является заверение с американской стороны, что если Израиль приостановит строительство поселений на 3 месяца, то США больше не станут просить продлевать этот мораторий. Так же США обязуется использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН при попытках принятия любых антиизраильских резолюций.

По прибытии из США, где Б.Нетаньяху находился с 5-дневным официальным визитом, он представил план, предложенный Х.Клинтон, министрам своего кабинета.