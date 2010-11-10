Охранные фирмы договорились преодолеть насилие в своих рядах

Представители крупных охранных фирм подписали в Женеве кодекс поведения, ставящий целью предотвратить возможные злоупотребления и избыточное использование силы в зонах конфликтов, сообщает Радио Свобода. Добровольную договоренность, которую поддержали 35 стран, в частности, США и Великобритания, заключили почти 60 компаний, среди них и некоторые из действующих в Ираке и Афганистане.

Кодекс поведения содержит, в частности, пункт, что работники охранных компаний в зонах конфликтов не могут ссылаться на контрактные обязательства или приказы начальников, чтобы оправдать преступления, убийства, пытки, похищения, задержания или массовые казни.

Компании также обязались, что их работники смогут использовать огнестрельное оружие только для самозащиты.

Среди фирм, подписавших документ, есть и бывшая Blackwater, теперь переименованная в Xe Services. Эта компания обрела недобрую славу, когда ее работники в перестрелке в Багдаде в Ираке 2007 года убили 17 гражданских.

Похожие инциденты с гибелью от рук частных охранников происходили и в Афганистане. Власть этой страны даже решила запретить деятельность частных охранных компаний: афганские будут ликвидированы, иностранные должны покинуть страну.

Услуги частных охранных компаний широко используют в зонах конфликтов, и не только для охраны дипломатических и других иностранных представительств или их работников, но и для охраны баз регулярных войск, чтобы не отвлекать их от чисто боевых заданий.