ОБСЕ осудила нападения на журналистов в России

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня МИЯТОВИЧ осудила нападения на журналистов в России.

Об этом идет речь в двух ее заявлениях, сделанных сегодня, и размещенных на официальном сайте ОБСЕ.

«Я огорчена брутальным нападением (на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега КАШИНА – УНИАН), которое подтверждает наличие беспокоящих нас тенденций продолжения жестокости в отношении журналистов», - заявила представитель ОБСЕ.

Она отметила, что неоднократно обращала внимание российских властей на нападения на журналистов, в частности, в случаях с Анастасией БАБУРОВОЙ, Михаилом БЕКЕТОВЫМ, Игорем ДОМНИКОВЫМ, Дмитрием ХОЛОДОВЫМ, Владиславом ЛИСТЬЕВЫМ, Анной ПОЛИТКОВСКОЙ и другими.

Вместе с тем представитель ОБСЕ поприветствовала поручение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел РФ уделить специальное внимание нападению на О.КАШИНА.

Д.МИЯТОВИЧ также выразила потрясение в связи с еще одним нападением на журналиста подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолия АДАМЧУКА.

«Это новое нападение менее чем через 48 часов после брутального нападения на журналиста «Коммерсанта» Олега КАШИНА является еще одним доказательством того, что безнаказанность ведет к дальнейшей жестокости», - заявила представитель ОБСЕ.

«Российским правоохранительным органам следовало бы немедленно расследовать этот и другие случаи жестокости против медиа», - пррибавила Д.МИЯТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, О.КАШИН был жестоко избит металлическим прутом 6 ноября около 00:40. Ему сломали челюсть, голень и пальцы рук.

А.АДАМЧУК был избит в ночь с 7 на 8 ноября в подмосковном городе Жуковский. У него черепно-мозговая травма, легкое сотрясение мозга.