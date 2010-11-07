В Мьянме начались первые за 20 лет парламентские выборы

В Мьянме в воскресенье, 7 ноября, начались парламентские выборы - впервые за 20 лет. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, в стране зарегистрировано 29 миллионов избирателей; открыто 40 тысяч участков.

Военная хунта, которая правит Мьянмой, утверждает, что выборы ознаменуют собой переход страны к гражданской демократической форме правления. Однако, как отмечает BBC News, оппозиция относится к голосованию скептически. Оппозиционеры утверждают, что хунта запугивает избирателей и принуждает их голосовать за своих кандидатов, угрожая потерей работы.

В частности, Национальная лига за демократию (НЛД), которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, бойкотировала выборы.

Иностранным наблюдателям и журналистам следить за ходом голосования не разрешили.

Известно также, что в августе 2010 года 15 членов хунты подали в отставку, чтобы, став гражданскими лицами, выставить свои кандидатуры на выборах.

Во время предыдущих парламентских выборов, которые прошли в Мьянме в 1990 году, победу одержала НЛД, однако хунта не признала результаты голосования и не допустила партию к власти, а позднее посадила ее лидера под домашний арест.

Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет и остается под ним в настоящее время.