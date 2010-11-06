Сомалийские пираты получили рекордный выкуп

Сомалийский пираты заявили сегодня, что получили рекордный выкуп в размере 9,5 млн. долл. за южнокорейский танкер Samho Dream, перевозящий нефть, который был захвачен в Индийском океане в апреле этого года.

Как сообщает Газета.ру, танкер, на борту которого находилось более чем 2 млн. баррелей нефти стоимостью 170 млн. долл., направлялся из Ирака в США.

На судне находились пять моряков из Южной Кореи и 19 филиппинцев.

«Сейчас мы пересчитываем наши деньги и вскоре отпустим корабль», - заявил один из пиратов.