США объявили технические параметры объектов ПРО в Польше и Чехии

Администрация Президента США Джорджа БУША назвала технические параметры объектов американской системы противоракетной обороны (ПРО) на территории Польши, где Вашингтон планирует разместить 10 ракет-перехватчиков, и в Чехии, где будет установлен радар ПРО.

Занимаемая объектом в Польше площадь составит приблизительно 275 гектаров, а Чехии - около 30 гектаров, говорится в распространенной в Вашингтоне справочной информации госдепартамента США, сообщаетРИА «Новости».

"США рассчитывают, что для обеспечения работы объекта с ракетами-перехватчиками понадобится около 200 военных и гражданских лиц, а также вспомогательных работников по контракту", говорится в документе, где сообщается, что по оценке американской администрации для обеспечения работы радара ПВО в Чехии потребуется "около 150 человек".

При этом на площадке в Польше должны быть также размещены "объекты для электронного оборудования защищенной связи, сборки ракет, складирования и ремонта, а также для обеспечения охраны", указывается в справке.

В ней сообщается, что при запуске ракет-перехватчиков системы ПРО и поражении летящей цели образуются небольшие осколки, большинство из которых сгорают при входе в атмосферу и поэтому не представляют никакой опасности.

"Мелкие осколки могут сохраняться во время падения, но будут представлять лишь незначительную опасность для людей и собственности", говорится в документе госдепартамента, по данным которого "шансы разрушений или ранений в результате перехвата очень незначительны".

"Сопряженный с перехватом небольшой риск падения осколков бледнеет в сравнении с альтернативой, которой является удар по населенному району ракеты с обычной или начиненной ОМУ боеголовкой", - сообщает госдепартамент. В госдепе подчеркнули, что "правительство США проинформировало НАТО и Россию о наших планах и предложило возможности для сотрудничества".

"США готовы рассмотреть возможность сотрудничества с Россией по всему спектру деятельности ПРО", - отмечается в документе, где подчеркивается, что "планы США в области ПРО не направлены против России и не представляют для нее угрозы".