Совет безопасности ООН обвинили в... узурпации власти

Взаимные претензии стали фоном первого в истории заседания Совета Безопасности ООН по климату, инициированного Великобританией: каждый участник использовал трибуну Совбеза в своих целях.

Жалобы малых островных государств, которые первыми столкнутся с глобальным потеплением и могут уйти под воду, утонули в политических пререканиях.

"Россия скептически относилась к этому заседанию, полагая, что тематика климата не относится к мандату СБ ООН. Вот и получили упреки в том, что Совбез тянет одеяло на себя. И результата от целого дня дебатов нет никакого", - сказал РИА Новостипостоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

На заседании СБ он призвал ораторов воздержаться от панических нот.

Старт беспрецедентной теме дал председательствующий в СБ ООН в апреле постпред Великобритании Эмир Джонс Пэрри, который определил угрозу глобального потепления как ключевой вызов безопасности нынешнего века. Его поддержали страны ЕС и те, кто уже плавно погружаются в пучину океана, страдая от ураганов и наводнений.

"Что скажут о нас наши потомки, если мы спорим по поводу того, какой ответ дать этому глобальному вызову? Сегодня у нас еще есть выбор, завтра уже не будет", - взывал с трибуны Кристофер Хэккет, представитель Барбадоса, на который наступает океан.

Однако представительница Кубы Илеана Мордочи от лица Движения неприсоединения обвинила Совбез в узурпации власти и попытках подменить собой все остальные органы ООН, включая Генассамблею.

"Движение неприсоединения вновь повторяет свою озабоченность в связи с продолжающейся и возрастающей подменой СБ ООН функций и полномочий других органов", - заявила оратор.

Она также подчеркнула, что нынешнее заседание по климату в очередной раз подтвердило необходимость реформы стиля, методов и структуры самого Совбеза.

Представитель Индии заявил, что на заседание СБ ООН надо было бы вынести не вопросы климата на планете, а климат в самом СБ ООН. Дели давно продвигает вопрос своего членства в СБ вместе с Японией, Бразилией и Германией.

"Мы пытались свести вопросы климата и безопасности воедино. Наверное, это поняли не все. Но ведь это в первый раз", - подвел РИА Новости итог дня второй секретарь миссии Великобритании в ООН Хоар.